الدورة: فكرة بقّال تنعش سوق “الصحة”.. أول علوة خضروات على مدار الساعة

2023/03/19 | 13:24 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدورة (بغداد) 964 نجح بقّال في حي الصحة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، في إقناع أصحاب المحال المجاورة بالعمل على مدار الساعة، مع تفعيل خدمة التوصيل المنزلي.سعيد الكرادي، صاحب محل بقالة لشبكة 964: عرضت الفكرة على زملائي من البقالين فوافقوا.قمنا بتجربة لمدة أسبوع فنجحت الفكرة وسط ترحيب من أهالي المنطقة.لاحظنا أن العديد من […]

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