قرار جديد من الداخلية بشأن منح إجازات حيازة وحمل السلاح

2023/03/19 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنوافق وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد، على منح 4 فئات جديدة إجازات حيازة وحمل السلاح الناري.

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