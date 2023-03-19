قتلى وجرحى في اوكرانيا جراء استخدام روسيا ذخائر عنقودية

2023/03/19 | 13:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الضربات أصابت متنزّهاً ومركزاً لبيع الأغراض الجنائزيّة وعشرات المباني السكنيّة وسيّارتَين.

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