هيئة النزاهة الاتحادية .. ضـبط تلاعب وسـرقـة بدائـرة الصحـة وشركة التجهيزات الزراعية في بابل

2023/03/19 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضافت الدائرة إنَّه “تمَّ ضبط صورٍ ضوئيَّةٍ لأوليَّاتٍ متعلقةٍ بقيام (7) أطباء بالعـمل كتـدريـسين بدون مُوافقاتٍ أصوليَّـةٍ، فـضلاً عن أوليَّات عمل المُمرضين الماهرين”.

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