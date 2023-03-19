«أداني» توقف العمل في مشروع بقيمة 4.2 مليار دولارغربي الهند

2023/03/19 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقفت مجموعة «أداني» العمل في مشروع بتروكيماويات بقيمة 349 مليار روبية (4.2 مليار دولار) في موندرا بولاية غوجارات بغربي الهند، حيث تركز على توحيد العمليات ومعالجة مخاوف المستثمرين، وفقاً لما ذكرته وكالة «برس ترست» الهندية، (رويترز)

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