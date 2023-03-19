تشيلسي يتربع على عرش أعلى الأجور في «البريميرليغ»

2023/03/19 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة الميرور البريطانية عن جدول الأجور في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، وتبين أن تشيلسي، العاشر في جدول الترتيب حالياً، يتربع على عرش الأجور الأعلى ب212 مليون استرليني سنوياً، يليه مانشستر يونايتد ب211 مليون استرليني، في حين أن لاعبي المتصدر أرسنال يتقاضون 98 مليون استرليني سنوياً، أقل من نصف أجور لاعبي تشيلسي ومانشستر يونايتد.

في المركز الثالث حل حامل اللقب مانشستر سيتي ب182 مليون استرليني سنوياً ثم ليفربول ب158 مليون استرليني وتوتنهام ب110 ملايين استرليني.

أما أكبر ميزانية أجور خارج الستة الكبار فهي لأستون فيلا وإيفرتون وويست هام ونيوكاسل وتتراوح الأجور فيها بين 76 و90 مليون استرليني.

أقل الأجور من نصيب ليدز وبورنموث وصاحب المركز السابع برايتون الذي ينفق 35 مليون استرليني سنوياً على نجومه، ويحتل برنتفورد الثامن ذيل الجدول ب30 مليون استرليني سنوياً.

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