2023/03/19 | 13:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 مارس، 2023 بغداد/المسلة: كتب الباحث القانوني علي التميمي لـ المسلة: نتيجة الحروب التي شهدها...

ظهرت المقالة احتلال امريكا للعراق: الجرائم لا تسقط بالتقادم..



والتعويضات يوجبها القانون الدولي..



أولاً على المسلة.

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