2023/03/19 | 13:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 مارس، 2023 بغداد/المسلة: وصل الرئيس السوري بشار الأسد ظهر اليوم إلى دولة الإمارات العربية...

ظهرت المقالة الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية أولاً على المسلة.

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