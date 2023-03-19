الكويت.. استثناء الخليجيين وأبناء الكويتيات المقيمين بصورة غير قانونية من قرارات إنهاء الخدمة بالتعليم

2023/03/19 | 13:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استثنت وزارة التربية الكويتية، مساء السبت، أبناء الكويتيات والخليجين المقيمين بصورة غير قانونية من خطة الإحلال التي تتبعها الوزارة تماشيا مع "تكويت" الوظائف بالوزارة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

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