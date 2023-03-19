الحلبوسي يأمر بنقل النائب هادي السلامي من لجنة النزاهة الى لجنة الزراعة (وثيقة)

2023/03/19 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أمر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بنقل النائب هادي السلامي من لجنة النزاهة النيابية الى لجنة اخرى,

واشارت وثيقة صادرة من مجلس النواب وموقعة من الحلبوسي بتاريخ (6 اذار 2023) وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها الى" نقل النائب هادي السلامي من لجنة النزاهة الى لجنة الزراعة والمياه والأهوار".

من جانبه علق النائب السلامي على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: "سنبقى ان شاء الله نكافح الفساد في اي مكان نكون، مستمرون ضد الفاسدين".

واضاف السلامي " الى الان لا يوجد نظام داخلي في لجنة النزاهة، وطالبنا بأن يكون هناك نظام داخلي حسب القانون، ومن اجل سيادة القانون ".

واستدرك بالقول "لكن هذا الامر ازعجهم".

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