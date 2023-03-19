الحشد يدمر 8 مضافات ويفجر ناسفة شرق صلاح الدين

2023/03/19 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

دمرت قوة من اللواء التاسع في الحشد الشعبي، اليوم الاحد، ثماني مضافات، لداعش الارهابي خلال عملية أمنية شرق صلاح الدين.بيان للحشد ذكر أنه "تمكنت قوات من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي من تدمير ثماني مضافت لداعش الارهابي وتفجير عبوة ناسفة عثر عليها".

وشرعت قوات من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي متمثلة بالألوية التاسع واللواء الثاني والعشرين واللواء الثامن والثمانين بعملية أمنية واسعة في جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

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