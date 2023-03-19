خدمات صحية لنحو (94) الف يتيم:مؤسسة يرعاها السيستاني تنفق اكثر من (7) مليارات و(798) مليون دينار على علاج الايتام بالعراق

2023/03/19 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية

انها انفقت اكثر من سبعة مليارات و(798)

مليون دينار على علاج الايتام المرضى،

بما فيها اجراء العمليات الجراحية داخل

وخارج العراق، وانها تقدم الرعاية

الصحية على مدار ا

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