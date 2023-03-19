روسيا تدخل قائمة أكبر 10 مصدرين في العالم عام 2022

2023/03/19 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تدل مصادر وكالة “نوفوستي” على أن روسيا تحتل المرتبة العاشرة لأكبر الدول المصدرة في العالم وارتفعت مرتبتين بارتفاع حجم صادراتها العام الماضي إلى 591.5 مليار دولار.

وأشار تقرير الوكالة المعتمد على بيانات الهيئات الإحصائية الوطنية إلى أن قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم لا تزال تتصدرها الصين (3,6 تريليون دولار) والولايات المتحدة (2,1 تريليون دولار) وألمانيا (1,7 تريليون دولار).



أما هولندا التي قامت بتصدير سلع بقيمة 760,6 مليار دولار إلى السوق العالمية، فصعدت إلى المرتبة الرابعة من المرتبة الخامسة وتليها اليابان التي تقدر قيمة صادراتها 747,6 مليار دولار.

ولا تزال كوريا الجنوبية تحتل المرتبة السادسة في هذه القائمة حيث بلغت قيمة صادراتها 683,6 مليار دولار.



وصعدت إيطاليا (657,2 مليار دولار) وفرنسا (626,7 مليار دولار) وكندا (599 مليار دولار) مرتبة واحدة لتحتل المرتبات السابعة والثامنة والتاسعة على التوالي، الأمر الذي وقع بسبب سقوط هونغ كونغ من المرتبة السابعة إلى المرتبة الـ11.

وصعدت السعودية 6 مرتبات خلال العام الماضي لتحتل المرتبة الـ19، فيما صعدت النرويج من المرتبة الـ 33 إلى المرتبة الـ28.



وصعدت بلجيكا مرتبة واحدة لتحتل المرتبة الـ16. أما أستراليا فارتفعت إلى المرتبة 18 من المرتبة الـ20 واحتلت إندونيسيا المرتبة الـ 26 بدلا من المرتبة الـ28.



وإجماليا زاد أكبر 30 مصدرا في العالم صادراته إلى السوق العالمية في عام 2022 بنسبة 10.2% لتصل قيمتها 19,98 تريليون دولار.



وبين الدول التي سجلت أكبر نمو لصادراتها النرويج (+68%) والسعودية (+48,3%).



أما صادرات اليابان وهونغ كونغ فانخفضت بنسبة 1,3% و9,2% على التوالي.

المصدر: نوفوستي

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