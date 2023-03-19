محامي يشتري مخدرات من عملائه

2023/03/19 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حكم بحبس المحامي البريطاني هنري هندرون، 42 عاماً، بعد العثور على أدلة تثبت شراءه مخدرات من زبائنه وعلى رسائل في هاتفه طلب فيها مخدرات من تاجر.

وقالت شرطة لندن: «حُبس على ذمة ثلاث تهم تتعلق بالتحريض والمساعدة على ارتكاب جريمة وتهمة حيازة مخدرات من الدرجة الأولى».

وقال لويس ساندرسون مفتش المباحث: «إن السلوك الذي بدر من هندرون بصفته محامي وعلى رأس عمله ومسجل بنقابة المحامين، غير مقبول وليس قانونياً، ويمكن لأفعال مماثلة تشويه سمعة جميع العاملين في سلك العدالة الجنائية، وسيعرض على العدالة وعليه تحمل عواقب أفعاله».

ومنعت نقابة المحامين هندرون من مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته.

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