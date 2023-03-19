2023/03/19 | 14:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JyL5IJLTWN0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشان السياسي محمد الجابري: محاولات السوداني لحصر السلاح ومحاربة الفساد ستجابه برفض البعض) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشان السياسي محمد الجابري: محاولات السوداني لحصر السلاح ومحاربة الفساد ستجابه برفض البعض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).