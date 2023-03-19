الحلبوسي ينقل النائب هادي السلامي من لجنة النزاهة الى لجنة الزراعة والاهوار (وثيقة)

2023/03/19 | 14:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة نشرها النائب على حسابه في تويتر.

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