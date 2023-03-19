لجنة نيابية تتجه لفتح ملف جولات التراخيص النفطية 

2023/03/19 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تعتزم لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان، فتح ملف جولات التراخيص النفطية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت عضو اللجنة زينب الموسوي، إنه "بعد إكمال تشكيل اللجان النيابية الدائمة في البرلمان ومنها لجنة النفط، ستكون من ضمن أولويات مهامها فتح ملف جولات التراخيص النفطية، ومعرفة إيجابياتها وسلبياتها على القطاع النفطي".

وأوضحت الموسوي في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة ستتعرف على نقاط الفساد بعد فتح هذا الملف إن وجدت ومحاسبة المقصرين وإحالتهم إلى الجهات القضائية".

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