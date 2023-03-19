حمضيات ديالى وبابل تحقق أعلى المبيعات في مشاتل أبو غريب (فيديو)

2023/03/19 | 14:48 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو غريب (بغداد) 964 مع موسم الربيع، تشهد مشاتل قضاء أبي غريب استعدادات استثنائية تشمل توفير جميع أنواع الشتلات المناسبة للزراعة من الحمضيات والزهور وغيرها، في ظل نشاط متزايد للزبائن.التفاصيل: يرتفع الطلب في بداية موسم الربيع على عدد من أنواع شتلات الأشجار وفي مقدمتها الحمضيات.الحمضيات تسجل أكثر المبيعات مقابل غياب لزراعتها في داخل […]

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