يمكنه خفض مستويات التوتر وتحسين صحة القلب.. إليك فوائد الاسترخاء بالساونا

2023/03/19 | 15:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تحب أخذ جلسة استرخاء في الساونا من حينٍ إلى آخر؟ إذًا، قد تُسعِدك هذه الحقيقة.وتوصّلت الدّراسات إلى أنّ استخدام الساونا بانتظام كان مرتبطًا بانخفاض معدّلات الوفيّات النّاجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

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