خبير يكشف أسباب بيع اكسون موبيل حصتها في حقل غرب القرنة

2023/03/19 | 15:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاحد، اسباب بيع شركة اكسون موبيل حصتها في حقل غرب القرنة، بمحافظة البصرة.

وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك إن "شركة اكسون موبيل باعت جزء من حصتها البالغة 32.7 % في حقل غرب القرنة/1 الى شركة برتامينا الاندونيسية التي كانت تمتلك حصة 10% في حين تمتلك شركة سينوك الصينية نسبة 32.7% وشركة اتوشو اليابانية بنسبة 19.6% والطرف الوطني نسبة 5% في الحقل الذي ينتج نحو 400 الف برميل يوميا".

وأضاف، "وفي المقابل تشير الاخبار الى ان اكسون موبيل قد باعت 10% من حصتها في الحقل الى الشركة الاندونيسية ومن المتوقع ان تبيع باقي حصتها 22.7% الى شركة نفط البصرة".

ويرتبط انسحاب اكسون موبيل، وفقا للمرسومي "بعدة عوامل اهمها تدني معدل الربح في الحقل الذي يطبق نموذج عقد الخدمة فضلا عن تركيز الشركة الامريكية عل الاستثمار في الامريكيتين بما فيها حقول النفط الصخري الامريكي والبرازيل ، ومشاريع الغاز المسال في افريقيا ويأتي الانسحاب ايضا في سياق بيع اصولها غير الاستراتيجية ومنها استثماراتها في حقل غرب القرنة والتركيز على الاستثمارات ذات الاولوية الاعلى مما يحد من الحاجة الى اصدار المزيد من الديون ويدعم توزيعات الارباح الحالية".

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