تدمير 8 أوكار للإرهابيين وتفجير عبوة شرقي صلاح الدين

2023/03/19 | 15:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تدمير 8 أوكار للإرهابيين وتفجير عبوة ناسفة شرقي صلاح الدين.

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