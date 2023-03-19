2023/03/19 | 15:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس السوري بشار الأسد ظهر اليوم الأحد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية ترافقه خلالها عقيلته.وبحسب بيان الرئاسة السورية، كان في استقبال الأسد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي رئيس الإمارات محمد بن زايد آل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. الرئيس السوري بشار الأسد يجري زيارة رسمية لدولة الإمارات ترافقه فيها عقيلته) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. الرئيس السوري بشار الأسد يجري زيارة رسمية لدولة الإمارات ترافقه فيها عقيلته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).