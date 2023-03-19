المانيا تبدي موقفها من قرار المحكمة الدولية بخصوص اعتقال الرئيس الروسي بوتين

2023/03/19 | 15:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، باعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حال قرر زيارة ألمانيا، امتثالا لقرار محكمة الجنايات الدولية.وأفادت صحيفة Die Zeit، نقلا عن بوشمان قوله: “أتوقع أن تتواصل محكمة الجنايات الدولية بالإنتربول، والدول الأعضاء فيه … Readmore

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