الجبهة التركمانية تعلن رفضها تمرير قانون الانتخابات المحلية

2023/03/19 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلنت الجبهة التركمانية، اليوم الاحد، رفضها تمرير قانون الانتخابات المحلية، الذي يسعى مجلس النواب التصويت عليه خلال جلسته المقرر عقدها اليوم.

وذكرت الجبهة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "نرفض تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات من دون ان يتضمن التعديل الجديد وفق المادة 35 والتي تتعلق بمعالجة الخروقات الانتخابية في محافظة كركوك".

وأضافت: "قدمنا الرؤية التركمانية للعملية الانتخابية في اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة بصورة رسمية، ولا يمكن فرض إرادة سياسية انفرادية ضد تطلعات مكونات كركوك التي تنتظر استحقاقها الانتخابي منذ عام 2005".

وطالبت الجبهة، الكتل السياسية والقوى الوطنية بـ"الحفاظ على المكتسبات الوطنية والامنية المتحققة في كركوك وعدم التفريط بأمنها واستقرارها وعدم الرضوخ للضغوطات السياسية".

وحذرت بحسب البيان، من "التلاعب بأمن واستقرار كركوك والتعايش بين مكوناتها من اجل مصالح حزبية ضيقة"، مؤكدة أن "المادة 35 وضعت بتوافق مكوناتها برؤية مشتركة والتي تؤكد وجود حاجة الى تصحيح مسار العملية الانتخابية في كركوك وخاصة بعد التأكد من وجود اضافات هائلة من محافظات اخرى لسجل الناخبين في كركوك".

وتابعت أنه "من اجل ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات القادمة لابد من تدقيق سجل الناخبين"، مشيرة الى أن "المكون التركماني يحتفظ بخياراته الدستورية امام اي قرارات انفرادية تستهدف ابناء المكون".

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