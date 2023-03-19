2023/03/19 | 15:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TxBhpXg9wrE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة لمجلس النواب اليوم ابرز قوانينه التصويت على التعديل الثالث لقانون الانتخابات - جابر جمال) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جلسة لمجلس النواب اليوم ابرز قوانينه التصويت على التعديل الثالث لقانون الانتخابات - جابر جمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).