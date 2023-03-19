هـدر 58 مليار دينار في بلديتي النجـف الأشرف والكوفة

2023/03/19 | 15:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُديريَّة بلديَّة الكوفة، رصدت ملاكات المكتب وجود مُستندات صرفٍ.

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