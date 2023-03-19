الحش/د الشعب/ي يصدر امر لتشكيل لواء في سنجار

2023/03/19 | 15:58 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سنجار بعد مباحثات و زيارات ميدانية عديدة لهيئة الحش/د الشعبي الى سنجار و بعد ما يقارب عن 6 اعوام من تشكيل افواج الحشد الشعبي في سنجار ، و بحسب الانباء بعد الرفض من قبل بعض القادة الايزيديين ضمن صفوف الحش/د الشعبي و قبول اخرين ، صدرت هيئة الحش/د الشعب/ي الامر الاداري بتشكيل …

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