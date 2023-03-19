في الذكرى العشرين لغزو العراق.. هيومن رايتس تدعو لتعويض الضحايا ومحاسبة الجناة

2023/03/19 | 15:58 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الضرر الذي تسببت فيه قواتهما العسكرية بالمدنيين في العراق، وتقديم التعويضات.

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