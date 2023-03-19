الأمن والدفاع تناقش قانون جرائم المعلوماتية وترسيم الحدود مع الكويت

2023/03/19 | 16:03 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 عقدت لجنة الأمن والدفاع، الأحد، اجتماعاً لمناقشة قانون الجرائم المعلوماتية، ومفاتحة مكتب رئيس الوزراء لترسيم حدود المياه الإقليمية الكويتية.وذكر بيان للجنة تلقت شبكة 964 نسخة منه: عقدت لجنة الأمن والدفاع اجتماعا برئاسة النائب عباس الزاملي رئيس اللجنة بحضور السادة الأعضاء اليوم الأحد لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.وجرى خلال الاجتماع […]

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