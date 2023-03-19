"قرار اللحظة الأخيرة".. الكرملين يعلق على زيارة بوتين المثيرة للجدل

2023/03/19 | 16:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكرملين، الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر، في اللحظة الأخيرة، التوجه إلى مدينة ماريوبول بعد زيارته، السبت، شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، مشددا على الطبيعة "العفوية" لرحلته.

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