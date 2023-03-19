قناة التغيير تنشر نسخة من التعديل الثالث لقانون الانتخابات المحلية

2023/03/19 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قناة التغيير الفضائية تنشر نسخة من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات المحلية والاقضية المؤمل التصويت عليه اليوم الأحد، من قبل مجلس النواب العراقي.

وأعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق، إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات الحالي الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتحويله إلى مجلس النواب العراقي لإقراره وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي لأول مرة منذ عام 2013.

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