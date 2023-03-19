مزايا خرائط جوجل لعام 2023.. يجب أن تعرفها الآن

2023/03/19 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كم مرة تمكنا من الوصول إلى مطعم أو مكتب بريد بفضل تطبيق خرائط جوجل على جوالاتنا الذكية.



يجعل هذا التطبيق حياتنا بسيطة ورائعة؛ حيث كل شيء في متناول أيدينا.

يقدم تطبيق خرائط جوجل واحدة من أفضل تجارب التصفح وأكثرها موثوقية على الجوالات الذكية، سواء كنت تستخدم نظام التشغيل أندرويد أو iOS، لكن تذكر أن تجربة التطبيق جيدة فقط بقدر معرفة المستخدم.

إذا كنت بالكاد تعرف شيئًا عن التطبيق فمن المؤكد أنك ستتمكن من الوصول إلى المواقع.



من ناحية أخرى إن كنت مهتمًا به فستعرف أنه يمكنك فعل كل شيء تقريبًا باستخدام هذا التطبيق الفريد.

ستكون المزايا التالية لخرائط جوجل مفيدة في كل من التعرف على إعدادات الخصوصية المخفية وتحقيق أقصى استفادة من تطبيق التنقل والمعلومات الترفيهية.

أفضل حيل تطبيق خرائط جوجل:

1- تنزيل الخرائط للاستخدام في وضع عدم الاتصال

بصرف النظر عن الخصوصية هناك شيء آخر يجب الانتباه إليه في خرائط جوجل؛ إذ تحتاج إلى اتصال بالإنترنت للحصول على الاتجاهات والملاحة.



حتى إذا كنت تستكشف وجهة سياحية سيرًا على الأقدام باستخدام خرائط جوجل فستحتاج إلى تشغيل الاتصال.

إذا كانت البيانات تمثل مشكلة، خاصة عند التجوال، فسوف تحتاج إلى تنزيل الخرائط لوجهتك التالية عبر WiFi قبل المغادرة.

ولكن لتفادي هذه المشكلة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى أيقونة الملف الشخصي.

انقر فوق خرائط غير متصلة بالإنترنت.

بعد ذلك عليك تخصيص الخريطة التي تريد تنزيلها.

انقر فوق إعداد خريطتك الخاصة وحدد المنطقة التي تريد تنزيلها للعرض دون اتصال بالإنترنت قبل النقر فوق زر “تنزيل”.

أثناء وجودك في قائمة رمز النقاط الثلاث أعلاه تحقق من قائمة إضافة التوقف.

سوف يسمح لك ذلك بإضافة وجهات متعددة يمكن أن تكون على الطريق إلى نقطة وصولك النهائية.

2- شارك موقعك على خرائط جوجل

على الرغم من أنك ترغب في إيقاف مشاركة سجل مواقع خرائط جوجل مع جوجل إلا أن مشاركة موقعك في الوقت الفعلي مع الأصدقاء والعائلة يمكن أن يكون مفيدًا للغاية.

مثل معظم المزايا فهو مرتبط بملفك الشخصي:

اضغط على أيقونة الملف الشخصي.

افتح قائمة مشاركة الموقع.

اضغط على مشاركة الموقع.

يمكنك بعد ذلك تعيين الوقت الذي ستتمكن فيه جهات الاتصال الخاصة بك من الوصول إلى موقعك، وتحديد الأشخاص الذين تريد مشاركته معهم.

تعد خرائط جوجل مجرد طريقة واحدة لمشاركة الموقع مع الأصدقاء والعائلة في الوقت الفعلي؛ حيث تقدم معظم تطبيقات الدردشة مزايا مماثلة.

3- اختر أفضل طريق

تحتوي خرائط جوجل على مزايا جديدة تساعدك في توفير المال أثناء القيادة.



سيقدم لك التطبيق تلقائيًا اتجاهات أفضل وأسرع للوصول إلى وجهتك وتوفير البنزين في كل رحلة.

ولكن قد ترغب في إعادة التحقق من الإعدادات الخاصة به:

انتقل إلى أيقونة النقاط الثلاث بعد تكوين بيانات الملاحة.

اذهب إلى قائمة الخيارات ونشّط قائمة المسارات المفضلة لتوفير الوقود.

تأكد أيضًا من إخبار التطبيق بمحرك سيارتك.

ستحقق الهدف نفسه من خلال الانتقال إلى أيقونة الملف الشخصي في خرائط جوجل؛ عن طريق تحديد الإعدادات ثم التنقل.

ابحث عن نفس القائمة المسارات المفضلة ذات الاستهلاك المنخفض ونوع المحرك.

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