عبد اللهيان: العلاقة مع الرياض عادت للوضع الطبيعي بعد محادثات بغداد

2023/03/19 | 16:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 مارس، 2023 بغداد/المسلة: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ان “العلاقة مع...

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