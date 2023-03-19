سحب يد مسؤولين في احدى دوائر الصحة بعد تسريب ادوية للقطاع الخاص

2023/03/19 | 16:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أمر وزير الصحة، الأحد، بسحب يد عدد من المسؤولين في احدى دوائر الصحة بناءً على ثبوت تسريب ادوية للقطاع الخاص.

وذكر بيان للوزارة أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي تلقى معلومات تم التأكد منها عن تسريب ادوية مستوردة للمؤسسات الحكومية في دائرة صحة صلاح الدين وتم تسريبها للقطاع الخاص".

ووجه الوزير "بشكل عاجل بإرسال فريق متخصص من دائرة التفتيش في مركز الوزارة وبعد التأكد من صحة المعلومات تم التوجيه بسحب يد المعنيين عن الموضوع وتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق بشكل معمق في تفاصيل الحادثة واحالة الذين تثبت مسؤوليتهم للجهات المختصة وحسب القوانين النافذة".

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