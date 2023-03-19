برلمانية تكشف اخر تطورات التصويت على قانون الانتخابات

2023/03/19 | 16:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت النائبة عن كتلة العقد الوطني مهدية اللامي، الاحد، عن اخر تطورات التصويت على التعديل الثالث لقانون الانتخابات خلال جلسة اليوم، فيما اكدت ان الكتل الكبيرة اتفقت على تمرير القانون بحسب الدائرة الواحدة (1.9) لكل محافظة.وقالت اللامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاجتماعات التي اعقبت عقد الجلسة لم تنتهي بعد من اجل التصويت على القانون”، مشيرة الى ان “هنالك معارضة من الكتل الناشئة والمستقلين داخل قبة البرلمان للتصويت على تعديل القانون الانتخابات لغاية الان”.وتابعت، ان “الكتل الكبيرة اتفقت على تمرير تعديل قانون الانتخابات القانون بحسب الدائرة الواحدة (1.9) لكل محافظة”، لافتا الى انه “لغاية الان لن تبدأ الجلسة ولم يحسم امر التصويت بعد”.وبشأن صيغة القانون التي تروم اغلب الكتل السياسية تمريره، تبين اللامي: ان “الكتل الكبيرة قررت وبالإجماع للتصويت على إعادة القانون للتعديل رقم 12 الذي تم عام 2018″، مضيفة انه “لم يتم الاتفاق لغاية الان على تعديل القانون بصيغة مقبولة من الطرفين لان المستقلين يرون ان التصويت على التعديل يعني عدم ضمان صعودهم مرة أخرى”.

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