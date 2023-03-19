المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء تكليف علي المؤيد رئيسا لهيئة الاعلام والاتصالات

2023/03/19 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، رد الدعوى على الغاء تكليف علي المؤيد رئيسا للجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات.

وقال مصدر قضائي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المحكمة ردت الدعوى على إلغاء التكليف و كل ما ترتب من آثار على المخالفات المترتبة عن الأمر الديواني المرقم (22143) في 14112022 المتضمن اعادة تكليف (علي حسين عبدالقادر المؤيد) لرئاسة الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات.

وكانت المحكمة الاتحادية قد تلقت دعوى ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وعلي حسين عبد القادر / رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بشأن موضوع طلب الحكم بالزام المدعى عليهما بتطبيق الدستور والقانون تطبيقاً صحيحاً استناداً لأحكام الدستور ونصوصه (103) و (93/ثالثاً) والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا والتشريع رقم (65) لسنة 2004 واحكامه في القسم الرابع وإلغاء كل ما ترتب من آثار على المخالفات المترتبة عن الأمر الديواني المرقم (22143) في 14112022 المتضمن اعادة تكليف (علي حسين عبدالقادر المؤيد) لرئاسة الجهاز التنفيذي للهيئة.

وأعاد رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني، نهاية العام الماضي، تكليف على المؤيد لمنصب رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، جاء ذلك وفقا لما أعلنته الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء.

وكان مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات في شهر آذار/ مارس من العام 2022 قد أعفى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة علي المؤيد من منصبه.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أمرا في شهر أيار من العام 2021 بتكليف علي المؤيد برئاسة الهيئة، بدلا عن المهندس عادل سلمان.

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