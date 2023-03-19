الاتحادية تقرر إلغاء تكليف المؤيد رئيسا للجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام

2023/03/19 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، الغاء إلغاء تكليف علي المؤيد رئيسا للجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات.

وقال مصدر قضائي لـ(بغداد اليوم)، إن "المحكمة قررت إلغاء كل ما ترتب من المخالفات عن الأمر الديواني المرقم 22143 في 14112022 المتضمن اعادة تكليف علي حسين عبد القادر المؤيد لرئاسة الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات".

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