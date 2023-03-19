بينهم حمدالله ورونالدو.. صوت للاعب الأفضل خلال الجولة الـ21 في الدوري السعودي

2023/03/19 | 16:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل بعض اللاعبين المحترفين الأجانب تألقهم في مسابقة دوري "روشن" السعودي، إذ برزوا خلال الجولة الـ21 وقادوا فرقهم إلى تحقيق نتائج هامة في سباق المنافسة.

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