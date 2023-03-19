شاهد بالفيديو.. الجهد الخدمي يعلن قرب الانتهاء من ثلاث مناطق جديدة في العاصمة وملفات اخرى في نشرة الـ 4

2023/03/19 | 17:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4IIDQeG2KU8

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