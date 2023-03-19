فيديو: الحلة تطرد النحس في “النيروز” بتعليق “السمك والخس” على باب الدار

2023/03/19 | 17:22 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة (بابل) 964 تنشط الحركة بنحو مميز في أسواق بابل حيث هناك أشياء تباع فقط مع عيد النوروز، أو ما يطلق عليه الأهالي بيوم “النيروز” او “الدخول”، فلعوائل الحلة طقوس خاصة خلاله يبدأ التحضير لها قبل يومين عادة.حسين الخفاجي، مواطن لشبكة 964: ثمة طقوس اعتادت على ممارستها العائلات الحلية وتتمثل بشراء أنواع معينة من […]

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