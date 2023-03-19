نائب يؤكد الاجماع على قسمة 1.7 ضمن سانت ليغو للانتخابات

2023/03/19 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم ، الاحد ، ان جلسة اليوم ستشهد تمرير قانون سانت ليغو الخاص بانتخابات مجالس المحافظات ، فيما كشف عن اتفاق مبدئي مع المستقلين وفقا لآلية سانت ليغو 1.7 .وقال سالم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “هناك توافق بين القوى السياسية الرئيسية في البرلمان والمستقلين على تمرير قانون الانتخابات وفقا لآلية “سانت ليغو”، لكن بقاسم حسابي لأصوات الناخبين بقيمة 1.7 ، وبنظام الدائرة الواحدة في كل محافظة .واضاف ان “هناك شبه إجماع على تمرير القانون وفق نظام سانت ليغو، مشيرا إلى أن “الاختلاف حول قضية النسبة والمناقشات التي جرت بين الكتل السياسية الرئيسية والمستقلين على تعديل النسبة من 1.9 إلى 1.7 “.

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