2023/03/19 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، أمينَ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفدَ المرافق له.

وبحث اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان، “العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة، وآفاق التعاون المشترك”.

وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، أن مجلس النواب يدعم الحكومة في ملف تعزيز العراق لعلاقاته مع جواره ومحيطه الإقليمي والدولي، مرحّباً بالتفاهم وعودة العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، والذي سيسهم بترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد شمخاني رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثانية بين البلدين بجميع المجالات ، كما جدّد شكره للدور العراقي في جولات الحوار التي جرت بين الجانبين الإيراني والسعودي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يؤكد دعم الجهود لتعزيز العراق علاقاته مع جواره ومحيطه الإقليمي والدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يؤكد دعم الجهود لتعزيز العراق علاقاته مع جواره ومحيطه الإقليمي والدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).