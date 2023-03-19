تفاصيل لقاء رئيس مجلس القضاء الاعلى وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني

2023/03/19 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الأحد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، في إطار زيارته الى بغداد.

وبحث الجانبان بحسب بيان لاعلام القضاء تلقته (بغداد اليوم) "آخر الاجراءات القضائية الخاصة باللجنة المشتركة للتحقيق في جريمة المطار التي اسفرت عن استشهاد قادة النصر ورفاقهم.

وكان شمخاني وصل صباح اليوم الى العاصمة بغداد، وقع خلالها برعاية رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على محضر أمني مشترك بين البلدين يتضمن التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين العراق وايران، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة.

يذكر ان رئيس القضاء الأعلى فائق زيدان قال في كلمته في كانون الثاني الماضي، ان "اغتيال قادة النصر جريمة غادرة ليس لها أساس قانوني، والقضاء لن يتردد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت عليه دليل اشتراكه فيها" مشيراً الى، ان "أصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق (دونالد ترامب) الذي اعترف بارتكابه الجريمة".

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