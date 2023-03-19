الخلافات بشأن

2023/03/19 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر برلماني مطلع، اليوم الأحد، عن استمرار الخلافات ما بين القوى السياسية بشأن قانون الانتخابات الجديد.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم) ان "مجلس النواب حتى الساعة لم يعقد جلسته المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات الجديد، بسبب استمرار الخلافات السياسية حوله ومقاطعة النواب المستقلين ونواب التركمان ونواب من كتل مختلفة للجلسة".

وبين ان "الاجتماعات ما بين القوى السياسية ورئاسة مجلس النواب مستمرة من أجل الوصول الى صيغة اتفاق حول النظام الانتخابي في القانون الجديد، فهناك خلاف حتى ما بين الكتل والأحزاب فهناك من يريد (1.7) واخرين مع ان يكون القاسم الانتخابي هو (1.9)".

وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي، جلسته في الساعة الحادية عشر صباحاً من أجل التصويت على قانون الانتخابات الجديد.

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