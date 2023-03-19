فرنسا: استمرار المظاهرات احتجاجا على تفعيل المادة 49.3 لتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد

2023/03/19 | 17:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت شوارع المدن الفرنسية السبت

مظاهرات جديدة احتجاجا على إصلاح نظام

التقاعد، وسط تواصل الإضرابات في

قطاعات عدة أبرزها مصافي النفط وعمال

النظافة في باريس.



وكانت الحكومة قد

لجأت إلى تمرير إصلاح نظام ال

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