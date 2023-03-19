برشلونة يحرم جمهوره من تقليد معتاد في الكلاسيكو

2023/03/19 | 17:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت إدارة برشلونة حرمان جمهور الفريق

من تقليد معتاد في مباريات الكلاسيكو،

عندما يلتقي البارسا مع ريال مدريد،

مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 26

بالليجا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"

الإسبانية

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