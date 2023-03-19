الاعلام والاتصالات تحذر وسائل الإعلام من الخروقات التي تؤثر في النسيج المجتمعي بشهر رمضان

2023/03/19 | 17:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم

الأحد، من الخروقات التي تؤثر في النسيج

المجتمعي بشهر رمضان، داعية وسائل

الإعلام إلى استثمار هذه أجواء في بث

الأعمال التلفزيونية والإذاعية

والحفاظ على قدسية الشهر.

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