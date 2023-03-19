2023/03/19 | 17:27 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زاخاروفا تستفسر رأي "الجنائية الدولية" حول تصريح بوش الابن: مهمة أوكرانيا هي قتل أكبر عدد من الروس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/19 | 17:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زاخاروفا تستفسر رأي "الجنائية الدولية" حول تصريح بوش الابن: مهمة أوكرانيا هي قتل أكبر عدد من الروس) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زاخاروفا تستفسر رأي "الجنائية الدولية" حول تصريح بوش الابن: مهمة أوكرانيا هي قتل أكبر عدد من الروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).