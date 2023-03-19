نقابة الفنانين تنعى الفنان البعقوبي ثامر الزيدي

2023/03/19 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نعت نقابة الفنانين العراقيين- المركز العام، اليوم الاحد، الفنان البعقوبي ثامر الزيدي الذي وافاه الاجل صبيحة الثامن عشر من الشهر الحالي عن عمر اقترب من الثمانين في مغتربه المجري.اكمل الزيدي دراسته الفنية في معهد الفنون الجميلة ببغداد عام 1961 ليعمل معلما ومنشطا مسرحيا ومؤسسا لفرقة مسرح بعقوبة التي قدمت اعمالا مسرحية وتمثيليات […]

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