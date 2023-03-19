الأسباب لم تحدد.. ارتفاع الإصابة بالسرطان بين طياري الجيش الأميركي

2023/03/19 | 17:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت دراسة أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين طياري القوات الجوية، وأظهرت لأول مرة أن أفراد الطواقم الأرضية الذين يزودون الطائرات العسكرية بالوقود ويعملون على صيانتها والإشراف على انطلاقها يصابون بالمرض أيضا.

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